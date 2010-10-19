В Варшаве пройдет акция за легализацию украинских нелегалов

Инициированная украинцами в Польше акция за легализацию незаконных мигрантов состоится в пятницу, 22 октября, возле польского Сейма в Варшаве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы, участники планируют передать главе Сейма Гжегожу СХЕТИНЕ собранные подписи за проведение легализации нелегалов в Польше и рекомендации, как лучше ее провести.

Акция состоится под лозунгом „Я за” легальную работу и пребывание иностранцев в Польше, а ее символом будет зеленое яблоко.

Участники акции, которые выступают от имени незаконных мигрантов не только из Украины, но и из других государств, также планируют передать депутатам польского Сейма корзину яблок (многие нелегалы работают на сборе фруктов и овощей – УНИАН).

Организаторы считают, что легализация незаконных эмигрантов будет выгодной для Польши.

„На практике это означает ограничение серой экономики, потому что работающие эмигранты смогут платить налоги и платить взносы на социальное страхование”, - отмечают инициаторы акции.

Кроме этого, легализация позволит многим из нелегалов посетить свои родные страны, в которых они не были годами.

Призыв провести легализацию будет передан также Президенту Польши Брониславу КОМОРОВСКОМУ и главе правительства Дональду ТУСКУ.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов, в 38-миллионной Польше нелегально может находиться от 50 до 500 тыс. нелегалов, значительная часть которых украинцы.

Представитель группы стратегических советников главы польского правительства Мачей ДУШЧИК прогнозировал УНИАН, что Польша может провести легализацию нелегалов в 2011 году.