Медведев наградил пойманных в США российских разведчиков

Президент России Дмитрий Медведев наградил высшими государственными наградами сотрудников Службы внешней разведки, в том числе и тех, кто был задержан в США этим летом, сообщает Би-би-си.

В конце июня в Соединенных Штатах были задержаны десять человек, признавшихся в работе на интересы России. Впоследствии их обменяли в венском аэропорту на четверых граждан России, осужденных ранее к длительным срокам заключения за шпионаж.

В российских СМИ новость о награждении сообщалась со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Тимакову. Какие именно награды были вручены она при этом не уточнила. Имен награжденных называть тоже не стала.