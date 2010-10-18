Медведев приедет в Польшу 6 декабря - переговоры о визите шли с мая

В Польше ожидают приезда Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА 6 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в воскресенье.

„Сегодня можно сказать, что все указывает на то, что это будет 6 декабря”, - отметил Б.КОМОРОВСКИЙ, которого цитирует его официальный веб-сайт.

Президент Польши отметил, что переговоры о дате визита Д.МЕДВЕДЕВА в Польшу продолжались с мая. Он выразил надежду, что российская сторона уже не изменит эту дату.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что польско-российское сближение, скорее всего, займет несколько лет и будет проходить в нескольких этапах.

„Так было со сближением польско-немецким, которое началось в 60-х годах, а завершается, похоже, сейчас”, - сказал он.

Справка УНИАН. Избранный в мае 2008 года на пост Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВ впервые посетил Польшу во время похорон польского лидера Леха Качинского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля этого года.

Нынешний премьер РФ Владимир ПУТИН во времена своего президентства с 2000 года посещал Польшу дважды: с официальным визитом в январе 2002 года и в начале 2005 года для участия в торжествах по случаю 60-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). При этом В.ПУТИН ни разу не встретился с тогдашним Президентом Польши Л.Качинским.