Жене Нобелевского лауреата разрешили встречу с мужем в тюрьме
05:23, 11 октября 2010Мир
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Лю Сяобо осужден на 11 лет
|Лю Сяобо
Официальный Пекин гневно отреагировал на решение Нобелевского комитета и выразил протест Норвегии.
Лю Сяобо был осуждён в прошлом году на 11-летний тюремный срок – за усилия по "подрыву" основ коммунистического режима и в связи с выпуском так называемой "Хартии-08", в которой содержится призыв к проведению демократических реформ в Китае.
Находящаяся в США организация Human Rights in China со ссылкой на жену лауреата сообщает, что Лю Сяобо посвятил присвоенную ему Нобелевскую премию мира погибшим на площади Тяньаньмэнь, а сама она вскоре после свидания с мужем была помещена под домашний арест.
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