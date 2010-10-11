Жене Нобелевского лауреата разрешили встречу с мужем в тюрьме

Китайские власти разрешили жене китайского диссидента Лю Сяобо, который отбывает тюремное заключение, встретиться с мужем, сообщает Би-си-си. В минувшую пятницу Лю Сяобо был объявлен лауреатом Нобелевской премии мира.

Официальный Пекин гневно отреагировал на решение Нобелевского комитета и выразил протест Норвегии.

Лю Сяобо был осуждён в прошлом году на 11-летний тюремный срок – за усилия по "подрыву" основ коммунистического режима и в связи с выпуском так называемой "Хартии-08", в которой содержится призыв к проведению демократических реформ в Китае.

Находящаяся в США организация Human Rights in China со ссылкой на жену лауреата сообщает, что Лю Сяобо посвятил присвоенную ему Нобелевскую премию мира погибшим на площади Тяньаньмэнь, а сама она вскоре после свидания с мужем была помещена под домашний арест.