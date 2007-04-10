Госдума РФ едет на подмогу Раде

Завтра делегация Государственной думы РФ посетит Верховную Раду Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Госдумы РФ, координатора по связям с ВР Украины Александра ЛЕБЕДЕВА.

По данным пресс-службы, сегодня в 19.00 по московскому времени российские депутаты вылетают в Киев.

11 апреля в первой половине дня делегация из 20-ти депутатов Госдумы, представляющих Группу по связям с ВР Украины, а также группа российских политологов, планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Также запланированы встречи с руководством ВРУ, Кабинета Министров, народными депутатами и членами правительства Украины.

В программе пребывания делегации в Киеве также запланирована встреча с предстоятелем Украинской православной церкви МП митрополитом Владимиром, посещение Киево-Печерской лавры и Музея голодомора.