Польша хочет подписать новый газовый контракт с Россией

Польша рассчитывает на подписание нового польско-российского газового контракта до конца октября этого года, заявил журналистам вице-премьер правительства Польши, министр экономики Вальдемар Павляк.

"Наши действия направлены на то, чтобы соглашение (польско-российское соглашение об увеличении поставок газа) было подписано еще в октябре. И чтобы не было никакой напряженности и проблем в обеспечении газом как промышленных предприятий, так и рядовых потребителей", - приводит его слова РИА Новости.

Вице-премьер правительства Польши не стал называть точную дату подписания контракта. "В данный момент идет процесс утверждения инструкции по переговорам (с российской стороной). Если эти вопросы будут завершены, то не думаю, что возникнут препятствия на пути подписания соглашения. Причем подписания (документа) настолько быстро, насколько это будет возможно", - сказал Павляк.