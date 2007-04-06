Ющенко и Путин обсудили ситуацию

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и России Владимир ПУТИН провели сегодня телефонную беседу, в ходе которой обсудили кризисную ситуацию в Украине.

Как сообщает пресс-служба Президента России, в ходе беседы была выражена серьезная обеспокоенность и тревога «в связи с возможными негативными последствиями противостояния для украинской экономики и социальной сферы, последовательного и поступательного развития российско-украинского сотрудничества».

По сообщению пресс-службы В.ПУТИНА, также была подчеркнута «искренняя заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки» и выражена надежда на то, что «все ветви власти на Украине проявят высокую ответственность в целях урегулирования кризиса исключительно политическими, конституционными методами, посредством конструктивного диалога».