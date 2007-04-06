В Эгейском море затонул греческий круизный лайнер: два человека пропали безвести

Греческий круизный лайнер "Си даймонд", который сел в четверг на мель в Эгейском море, затонул, по меньшей мере два человека считаются пропавшими безвести, сообщает РИА «Новости».

С борта лайнера еще накануне были эвакуированы 1195 пассажиров и 391 член экипажа. В команду входил 21 гражданин Украины.

Теплоход, вероятно, наскочил на скалу или мель и получил пробоину, накренившись на правый борт.

Как заявил министр торгового судоходства Греции Манолис КЕФАЛОЯННИС, причины аварии выясняются.

"Государственный механизм сработал согласованно, ситуация находится под полным контролем", - дал оценку спасательной операции М.Кефалояннис.

Затонувший круизный лайнер был 143 метров в длину, его водоизмещение составляет 22412 тонн. Судно 1986 года постройки с 2006 года ходит под греческим флагом.