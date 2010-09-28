В Бельгии полностью парализовано воздушное сообщение

В Бельгии в связи с забастовкой авиадиспетчеров остановилось воздушное сообщение.

Как сообщают местные СМИ, забастовка началась сегодня в 14.00 по местному времени (15.00 по киевскому времени).

Закрыты все основные аэропорты Бельгии, и только несколько рейсов планируется осуществить к завтрашнему полудню.

Авиадиспетчеры бастуют из-за управленческих проблем в государственной компании Belgocontrol, которая отвечает за безопасность полетов в Бельгии.

До 12.00 29 сентября забастовщики надеются возобновить переговоры с руководством компании.