Генсек НАТО посетит Грузию

Генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен 30 сентября прибудет с официальным визитом в Грузию, сообщает Би-Би-Си.

В преддверии визита, Расмуссен подтвердил поддержку территориальной целостности Грузии и подчеркнул, что позиция НАТО в связи с данным вопросом зафиксирована во время встречи совета НАТО-Россия.

В рамках визита Расмуссен встретится с главой парламента Давидом Бакрадзе, премьер-министром Николозом Гилаури, министром иностранных дел Григолом Вашадзе и президентом Михаилом Саакашвили, заявила на брифинге замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе.

На встречах будет продолжено рассмотрение вопросов, которые обсуждались в рамках комиссии Грузия-НАТО. "Одним из главных приоритетов внешней политики Грузии, естественно, остается интеграция в НАТО", - уточнила Н.Каландадзе.

1 октября Расмуссен примет участие в открытии партнерского офиса НАТО в Тбилиси.