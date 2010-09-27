Число жертв аварии автобуса с туристами в Германии достигло 13

Число жертв аварии польского автобуса на востоке Германии достигло 13 человек, сообщает NEWSru.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Марчина БОСАЦКОГО, «еще один пассажир автобуса скончался в берлинском госпитале от полученных ранений». В тяжелом состоянии в немецких больницах остаются 15 пострадавших туристов, передает ИТАР-ТАСС.

Польская сторона подготовила транспортный самолет CASA и вертолеты скорой помощи, которые готовы вылететь за пострадавшими, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Павел ГРАЩ.

В настоящее время ведется проверка списков имен погибших и получивших ранения, работает несколько "горячих линий", организована поездка в Германию родственников.

В Берлин для оценки ситуации на месте прибыли премьер-министр Польши Дональд ТУСК и министр здравоохранения Ева КОПАЧ.

Автокатастрофа произошла утром в воскресенье на автостраде под Берлином. Группа польских туристов в составе 47 человек возвращалась домой после экскурсии в Испанию.