Итоги объединения Германии: 20 лет спустя

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) довольна тем, как развивается страна после воссоединения. "Итоги двадцатилетнего единства Германии в общем и целом, на мой взгляд, положительные", - заявила она в интервью немецкому изданию Super Illu, распространенному в воскресенье, 26 сентября.

По словам главы немецкого правительства, на востоке страны за это время удалось достичь значительных успехов во многих сферах. Хотя жизнь восточных немцев после воссоединения страны очень изменилась, они смогли приспособиться к новым условиям, добившись "невероятных результатов", подчеркнула Ангела Меркель.

Канцлер ФРГ не видит необходимости продления срока действия так называемого "Пакта солидарности", который истекает в 2019 году. После этого бюджеты отдельных федеральных земель по-прежнему будут уравновешиваться, однако восточным землям предстоит привыкнуть к большей самостоятельности, отметила Меркель. В соответствии с Пактом солидарности, напоминает Deutsche Welle, с налогоплательщиков взимается специальный налог на восстановление "новых" земель.

Между тем, согласно результатам репрезентативного опроса берлинского института INFO, опубликованным 26 сентября в газете Welt am Sonntag, каждый пятый западный немец еще ни разу не был на востоке страны. А почти половина жителей "старых" федеральных земель бывают на территории бывшей ГДР "редко" или "очень редко". Совсем иная ситуация - в восточных землях. Три четверти живущих там граждан бывают "часто, очень часто или постоянно" на западе.

Кроме того, опрос показал, что большинство немцев недовольны итогами воссоединения страны. При этом жители востока страны чаще выражают свою неудовлетворенность по этому поводу, чем их соотечественники с запада. Авторы опроса отмечают, что нередко такие проблемы, как безработица и низкий уровень зарплат, жители восточных земель объясняют сохраняющимися различиями в экономическом развитии востока и запада страны.