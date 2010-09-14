Официальный Минск уже допускает, что журналиста Бебенина убили

Заместитель генерального прокурора Беларуси Андрей ШВЕД заявил, что его ведомство рассматривает, в том числе, версию убийства оппозиционного журналиста Олега Бебенина, передает Лента.ру.

Ранее белорусские официальные лица уверенно заявляли, что О.Бебенин самостоятельно повесился, хотя и говорили, что рассматриваются "все предполагаемые версии случившегося".

"На сегодняшний день органами прокуратуры проверяется несколько версий. Первая версия - это самоубийство, вторая версия - это убийство с последующей инсценировкой самоубийства", - сказал А.ШВЕД.

Основателя сайта "Хартия`97", жестко критиковавшего режим Александра ЛУКАШЕНКО, нашли повешенным на собственной даче 3 сентября 2010 года.

Судебные медики и представители правоохранительных органов заявили, что нет оснований для сомнений в его добровольном уходе из жизни. Однако друзья и коллеги погибшего уверяют, что О.Бебенин был полон планов, не страдал депрессией или другими болезнями и не имел никаких видимых причин кончать жизнь самоубийством.

Они также обратили внимание на неточности в составлении протокола осмотра места происшествия и на нестыковки в официальной версии. В частности, внимание следователей почему-то не привлекли якобы имевшие место повреждения на руках журналиста, а его позвоночник был цел, хотя при самоубийстве при помощи (петли) повешения он, как правило, ломается.

Кроме того, О.Бебенин не оставил предсмертной записки, а официальное время его смерти стало предметом споров.

Все это породило у близких журналиста подозрение в том, что он был убит, но власти по каким-то причинам не заинтересованы в нахождении виновников произошедшего.