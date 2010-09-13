Грузия провалит вступление России в ВТО

Грузия, несмотря на позицию ряда стран-партнеров, по-прежнему не станет поддерживать вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил сегодня на еженедельном брифинге директор департамента международных отношений МИД Грузии Сергей Капанадзе.

Отвечая на вопрос о позиции США, которые предпочитают видеть Россию в составе ВТО, С.Капанадзе пояснил, что "Грузия находится в таких отношениях с Россией, за которыми стоит множество нерешенных проблем, и ВТО - не самая животрепещущая из них".

"Поэтому на данном этапе Грузия свою позицию изменить не может", - объяснил директор департамента.

"На этом этапе позиция Грузии прежняя. Мы и Россия стоим перед лицом множества сложных и нерешенных проблем, и вопрос членства России в ВТО - лишь одна из них", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.