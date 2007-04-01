В Тбилиси похоронили первого президента Грузии (фото)

В Тбилиси прошла церемония перезахоронения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Его останки преданы земле в Мтацминдском пантеоне общественных деятелей и писателей Грузии.

Как передает РИА “Новости”,проститься с бывшим президентом пришли десятки тысяч людей, среди участников церемонии - президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, спикер парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ и премьер-министр Зураб НОГАИДЕЛИ.

Церемония прощания состоялась перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели. Гроб с останками бывшего президента установили на мраморном постаменте, накрыв государственным флагом Грузии времен З.Гамсахурдии.

Как сообщал УНИАН, З.Гамсахурдиа был президентом Грузии в 1991-92 годах. В начале 1992 года во время гражданского противостояния он был вынужден покинуть свой пост, после чего с семьей выехал в Чечню. Осенью 1993 года З.Гамсахурдиа вернулся в Грузию и попытался снова занять пост президента, но не сумел.

З.Гамсахурдия погиб в 1993 году при невыясненных обстоятельствах в западной части Грузии. По одной из версий, он покончил с собой. В 1994 году его прах был перевезен в Чечню и захоронен в Грозном. В марте 2007 года могила, лишенная надгробной плиты, была найдена и вскрыта. Российские эксперты подтвердили, что в могиле находились останки З.Гамсахурдии, после чего прах бывшего грузинского лидера отправили на родину.

В феврале 1994 года по требованию его супруги Мананы АРЧВАДЗЕ-ГАМСАХУРДИА тело З.Гамсахурдиа было перезахоронено в Грозном. Позднее в Грозном организовали поиски могилы первого президента Грузии, которую удалось найти 3 марта 2007 года. Члены семьи З.Гамсахурдиа отказались от проведения экспертизы по установлению причин его смерти.