Как поляки относятся к идее размещения американских элементов ПРО

Три четверти жителей Польши выступают за проведение референдума по вопросу размещения элементов системы противоракетной обороны (ПРО) США на территории этой страны. Как передает РИА «Новости»,таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром GFК по заказу Польского общественного телевидения TVP.

В частности, на вопрос, нужен ли референдум по вопросу размещения ПРО США, положительно ответили 73% поляков, отрицательно - 24%.

На вопрос, нужно ли в Польше размещать базу ПРО США, "да" ответили 37% респондентов, "нет" - 49%. При этом 44% поляков считают, что в случае размещения американской базы ПРО уровень безопасности Польши повысится, в то же время 43% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проводился GFK по общенациональной репрезентативной выборке.

Как сообщалось, США утверждают, что создают систему ПРО для защиты от предполагаемого ракетного нападения со стороны государств так называемой "оси зла". К этим государствам Вашингтон причисляет, в частности, Северную Корею и Иран.

Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения некоторых элементов ПРО в Польше и Чехии. Стоимость строительства европейской части системы в течение ближайших пяти лет оценивается в 1,6 миллиарда долларов. В дальнейшем эта система может быть расширена за счет включения в нее элементов базирования на море, а также размещения в космосе элементов слежения.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность планами США по размещению элементов ПРО в Чехии и Польше. В Москве не скрывают отрицательного отношения к намерениям Вашингтона и считают, что создание европейской противоракетной базы США нельзя рассматривать иначе, как существенную реконфигурацию американского военного присутствия в Европе.