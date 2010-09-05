Самолет врезался в толпу зрителей на авиашоу в Германии
21:33, 05 сентября 2010Мир
2064 0
Есть погибший и много раненных
По крайней мере один человек погиб сегодня на авиашоу в Германии, где самолет при взлете врезался в толпу зрителей, сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на данные полиции Нюрнберга, где произошла трагедия.
Винтовой самолет-биплан при взлете сошел с полосы и врезался в толпу людей. Ранены около 20 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter