340 домов сгорели в Волгоградской и Саратовской областях

342 дома и 132 хозяйственных постройки сгорели в результате природных пожаров в Волгоградской и Саратовской областях, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на южного регионального центра МЧС России. Эти цифры касаются 15 поселков двух областей подчеркнула начальник управления информации МЧС.

По данным МЧС, в тушении пожаров задействованы 436 человек и 91 единица техники, в том числе один пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что с подмосковного аэродрома "Раменское" в зону пожаров вылетел самолет Ил-76.

В МЧС сообщили, что ведомство планирует отправить на тушение пожаров в Волгоградской и Саратовской областях самолет-амфибию.