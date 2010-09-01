Президент США Барак ОБАМА объявил об окончании активной фазы военных действий в Ираке.

Об этом он сказал во вторник вечером в своем обращении к нации, передает РИА «Новости» .

"Сегодня я объявляю, что военная стадия американской миссии в Ираке окончена. Операция "Иракская свобода" завершена, и иракский народ сейчас несет полную ответственность за безопасность в стране", - сказал Б.ОБАМА, главным пунктом предвыборной программы которого в 2008 годы стал вывод войск из Ирака, где США и коалиция несли большие потери.

По словам американского лидера, прекращение войны отвечает не только интересам иракцев, но пойдет во благо Америке.

"США заплатили высокую цену за то, чтобы отдать будущее Ирака в руки его граждан. Но сегодня нашей главной и неотложной задачей является восстановление собственной экономики и возвращение миллионов наших безработных сограждан на рабочие места", - сказал Б.ОБАМА.

Он напомнил, что выполнил обещание окончить войну в Ираке, данное перед выборами.

Теперь, по словам Президента США, он намерен работать над укреплением среднего класса в стране, борьбой с безработицей, совершенствованием образовательной системы, повышением конкурентоспособности американской экономики.

К концу августа США вывели из Ирака 90 тысяч военнослужащих, оставив в стране менее 50 тысяч. Оставшиеся силы будут до конца 2012 года обеспечивать безопасность гражданских специалистов из США и дипкорпуса, а также обучать иракские силы безопасности. Соединенные Штаты ввели в Ирак войска в марте 2003 года под предлогом наличия у режима Саддама ХУСЕЙНА оружия массового уничтожения. Веских доказательств этому найдено не было за все годы войны.

Всего за время войны в Ираке, по официальным данным, погибли 4,421 тысячи военнослужащих и около тысячи гражданских специалистов из США, общее количество военных потерь коалиционных сил составило около 4,7 тысячи человек. Данные о жертвах среди иракцев разнятся. Американские СМИ называют разные цифры общих потерь Ирака в войне: 100 до 300 тысяч человек, включая гражданское население. Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, только в период с 2003 до 2006 года жертвами войны стали от 150 до 223 тысяч иракцев.

В операции участвовали в разное время до 49 стран. С августа 2009 года на территории Ирака оставался лишь американский контингент.