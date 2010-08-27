Фидель Кастро считает бен Ладена агентом ЦРУ
22:52, 27 августа 2010Мир
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"Секретные документы доказали это"
Бывший кубинский президент Фидель Кастро заявил, что лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен в действительности является агентом ЦРУ, сообщает Associated Press. По словам Кастро, секретные документы о войне в Афганистане, недавно опубликованные сайтом WikiLeaks, «фактически доказали это».
Как заявил 84-летний Кастро, каждый раз когда экс-президент США Джордж Буш «выступал с большой речью, чтобы разжечь страх, тут же появлялся бен Ладен, рассказывающий о том, какие ужасные вещи он собирается совершить».
Кастро не сомневается в том, что у бен Ладена хорошо оплачиваемый контракт с ЦРУ.
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