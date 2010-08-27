Обама объяснит гражданам США, чего добивается в Афганистане

Президент США Барак Обама 31 августа выступит с обращением к нации, которое, как ожидается, будет посвящено завершившемуся несколько дней назад выводу боевых частей американской армии из Ирака и стратегии США в Афганистане, сообщает Радио "Свобода".

Представитель Белого дома Билл Бертон сообщил, что Обама попытается объяснить гражданам США суть миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Ожидается, что президент признает основные задачи американских военных в Ираке решенными и назовет борьбу с "Аль-Каидой" в Афганистане главным приоритетом.

По словам Бертона, Обама уверен в том, что власти Ирака после вывода большей части американского контингента способны справиться с обеспечением безопасности в стране.