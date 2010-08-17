В центре Пятигорска найдено еще одно взрывное устройство

У магазина в центре российского города Пятигорска, где сегодня произошел взрыв, обнаружено еще одно взрывное устройство. Как сообщает Газета.ру, на месте происшествия работают саперы.

Сегодня около 16.30 мск на улице Кирова в центре Пятигорска взорвалась машина, припаркованная возле кафе.

По последним данным, число раненных при взрыве достигло 30 человек. "Трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в пожарной службе МЧС РФ.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе - "теракт".