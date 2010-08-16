Обама искупался в «зараженных» водах Мексиканского залива

Президент США Барак Обама искупался в минувшее воскресенье в водах Мексиканского залива, чтобы восстановить туристическую привлекательность региона, сильно пострадавшую после апрельской аварии на нефтяной платформе BP, сообщает американская телекомпания CNN. По оценкам британской консалтинговой компании Oxford Economics, последствия разлива нефти в Мексиканском заливе могут обойтись прибрежным городам в 23 миллиарда долларов, если туристы захотят воздержаться от поездок в этот регион в течение трех лет. Между тем, американский лидер, недавно вернувшийся с испанского курорта Марбелья, где он провел неделю со своей дочерью и женой, решил доказать, что вода родного Мексиканского залива абсолютно безвредна для здоровья. В небольшом "заплыве"с пляжа одного из приморских городков штата Флорида приняла участие даже девятилетняя дочка президента Саша. "После тщательной уборки все пляжи на побережье Мексиканского залива чистые и абсолютно безопасные для купания, они ждут туристов. Вот почему я решил приехать сюда с семьей", - цитирует британская газета Guardian слова американского президента. Управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула в Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана 22 апреля после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась следом, нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи. Инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварийным разливом нефти в США, масштабы которого превысили последствия от крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260 тысяч баррелей нефти.

РИА Новости