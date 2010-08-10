В Испании арестовали 11 торговцев женщинами, во главе банды - украинка

В Испании задержали 11 выходцев из стран бывшего СССР, которые организовали сеть заведений, где сексуальные услуги посетителям предоставляли россиянки, сообщает корреспондент Радио Свобода из Мадрида.

По данным Национальной полиции Испании, руководила сетью гражданка Украины, чье имя в интересах следствия не разглашается.

Сообщают, что женщин, которых вербовали преимущественно в разных городах России и отправляли по туристической визе в Испанию, заставляли обслуживать клиентов на острове Тенерифе, а также в городах Барселона и Таррагона, где организация имела ряд квартир.

Представитель полиции Хосе Мария СЕАРА заявил 9 августа: «Это важная полицейская операция. Организация эксплуатировала россиянок, отбирала у них половину заработка, не позволяла отлучаться из заведения, заставляла работать по 20 часов в сутки. На сон отводилось только несколько часов. Спали женщины по трое на одной кровати».

Расследование испанская полиция начала еще в прошлом году, когда получила информацию о деятельности сети от российских коллег из Москвы.