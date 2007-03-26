Грузия подает иск против России в Европейский суд

Грузия сегодня намерена подать иск против России в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, сообщает РБК.

Как сообщила ранее в эфире телекомпании "Имеди" председатель комитета по правам человека парламента Грузии Елена Тевдорадзе, речь идет о правонарушениях в ходе массовой депортации из России граждан Грузии.

Иск против России в Страсбургский суд внесет посол Грузии в Евросоюзе Зураб Чиаберашвили.

Временная комиссия парламента Грузии по делам граждан страны, депортированных из России, завершила свою работу 15 февраля с.г., досконально изучив более 5 тыс. дел депортированных.

Комиссия пришла к выводу, что со стороны властей РФ имели место массовые нарушения прав грузинских граждан и случаи преследования людей по этническому признаку. В связи с этим грузинские парламентарии сделали заявление, в котором, в частности, говорится, что "Россия нарушила не только международные правовые нормы, но и собственную конституцию".