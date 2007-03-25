Путин поздравил Евросоюз и пообещал... в него не вступать

В воскресенье 25 марта в нескольких европейских газетах опубликована статья президента России Владимира Путина под названием "Полвека европейской интеграции и Россия", сообщает Лента.ру. Текст статьи на русском языке опубликован на сайте президента России.

Статья посвящена 50-й годовщине подписания Римских договоров, положивших начало современной европейской интеграции.

Российский президент подчеркивает, что "выбор народа России на рубеже 90-х годов ХХ века не просто расширил пространство свободы на континенте, но фактически - определил пути дальнейшей европейской интеграции".

Впрочем, оговаривается Путин, "в обозримом будущем - по совершенно очевидным причинам – мы не собираемся ни входить в Евросоюз, ни вступать с ним в какую-то форму ассоциации". Однако партнерство с единой Европой, как пишет президент, является "принципиальным выбором России" и носит стратегический характер.

Признавая неизбежность конкуренции, без которой немыслимо партнерство, Путин призывает европейцев "за `чистой` экономикой не выискивать некие политические замыслы" и "не наклеивать идеологические `ярлыки` из арсенала `холодной войны`" на "законные и вполне понятные действия по защите национальных интересов".