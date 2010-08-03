Пожарные самолеты с Украины прибыли в Россию и прошли таможню

Два украинских самолета Ан-32 приземлились в аэропорту под Воронежем, они примут участие в тушении лесных пожаров в регионе, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы регионального управления МЧС.

"Оба самолета приземлились в аэропорту в Чертовицком под Воронежем и прошли таможенный контроль", - сказал собеседник агентства.

Начальник управления авиации МЧС РФ Рафаиль Закиров ранее сообщил, что Украина предоставила России два самолета Ан-32. Самолеты будут базироваться в Воронеже и использоваться для тушения пожаров в Воронежской области, а также при необходимости в Липецкой и Рязанской областях. Ан-32 за один раз берет 8 тонн воды.

Лес горит с четверга под Воронежем. Огонь уничтожил около трех сотен жилых домов, без крова остались более 500 человек. Погибли пять человек, в том числе при тушении лесного пожара в районе села Каменно-Верховка в четверг погиб 56-летний командир отделения пожарной части.