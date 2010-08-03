В Московской области сгорела база ВМФ России

В Московской области под городом Коломна произошел пожар на базе хранения авиационно-технического имущества Военно-морского флота РФ.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет прокуратуры России сообщает Лента.ру.

Пожар начался 29 июля. В результате сгорели штаб, финансовая часть, клуб, два бокса автомобильного парка, 13 хранилищ с авиационным имуществом различного назначения и 17 открытых площадок для хранения техники с находившимися на них автомобилями. Люди не пострадали; 30 июля огонь был потушен.

Военное следственное управление СКП проводит доследственную проверку по факту пожара, выясняются обстоятельства происшествия. Сумму ущерба от огня также еще предстоит установить.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что в результате пожара на авиабазе ВМФ под Коломной сгорели 200 единиц авиатехники. Ущерб якобы был оценен в 20 млрд. рублей. Затем Министерство обороны РФ опровергло эту информацию, заявив, что в Коломенском районе Подмосковья нет баз ВМФ. При этом было отмечено, что пожар произошел в воинской части и нанес незначительный ущерб.

Московская область - один из регионов России, наиболее пострадавших от природных пожаров. 2 августа в Подмосковье и еще шести субъектах федерации был введен режим чрезвычайной ситуации.