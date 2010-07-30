Арабские страны согласны возобновить диалог с Израилем
01:47, 30 июля 2010Мир
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Но основное решение - за Палестиной
Представители стран, входящих в Лигу арабских государств, дали принципиальное согласие на возобновление мирного диалога с Израилем, но уточнили, что о сути переговоров и о том, когда их проводить, предстоит решить главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.
По словам корреспондента Би-би-си в Каире, где проходила встреча Лиги арабских государств, США активно призывают Аббаса возобновить мирные переговоры.
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