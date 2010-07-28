Британский премьер настаивает на принятии Турции в ЕС

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон недоволен медленным продвижением переговоров о вступлении Турции в Европейский союз, а потому намерен отстаивать место страны в европейском сообществе, даже несмотря на сильную оппозицию со стороны некоторых европейских стран, в особенности Франции и Германии.

"Когда я вспоминаю о том, что Турция сделала для защиты Европы в качестве члена НАТО и что она делает сейчас в Афганистане плечом к плечу с европейскими союзниками, во мне закипает недовольство, поскольку путь Турции в Евросоюз был до такой степени загроможден", - приводит Associated Press слова главы британского правительства, прибывшего в Турцию с деловым визитом.

Также британский политик подробно остановился на роли Турции в урегулировании отношений мирового сообщества с Ираном, который, несмотря на новые международные и односторонние санкции, упорно продолжает развивать ядерную программу. Д.Кэмерон заявил, что в этом деле миру критически необходима помощь Турции, которая, тем не менее, высказалась против введения санкций в отношении Исламской Республики на голосовании в Совете Безопасности ООН, состоявшемся в прошлом месяце. "Нам нужна помощь Турции, чтобы донести до Ирана всю серьезность наших намерений", - подытожил политик.

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