Убит начальник уголовного розыска в Каспийске

04:48, 26 июля 2010
Мир
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Его расстреляли его на дачном участке

Неизвестные в ночь на понедельник убили в дагестанском городе Каспийск начальника уголовного розыска города, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Каспийска.

"В Каспийске в одном из дачных обществ в ночь на понедельник неизвестные обстреляли майора милиции, начальника уголовного розыска города Алиасхаба Магомедова. Милиционер от полученных ранений скончался. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Выясняются все подробности произошедшего", - сказал собеседник агентства.

 

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