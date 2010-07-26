Убит начальник уголовного розыска в Каспийске

Неизвестные в ночь на понедельник убили в дагестанском городе Каспийск начальника уголовного розыска города, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Каспийска.

"В Каспийске в одном из дачных обществ в ночь на понедельник неизвестные обстреляли майора милиции, начальника уголовного розыска города Алиасхаба Магомедова. Милиционер от полученных ранений скончался. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Выясняются все подробности произошедшего", - сказал собеседник агентства.