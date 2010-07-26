Иран пригрозил ЕС ответными санкциями

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕДЖАД заявляет, что страны, которые примут новый пакет санкций против Ирана, получат «быструю ответную реакцию», сообщает Газета.ру.

«Любой, кто одобрит санкции против иранской нации, должен знать, что мы отреагируем быстро. Практика показывает, подобная реакция нашей страны всегда заставляет противника сожалеть о содеянном», - заявил иранский Президент.

Заместитель главы Центрального банка Ирана Хамид БОРХАНИ заявил в субботу, что намерен закрыть свои счета в банках государств, которые наложат на нее санкции. Борхани таким образом дал понять, что иранская сторона рассматривает возможность перевода всех средств из европейских банков в азиатские. В сообщении не называются конкретные страны.

Замглавы иранского ЦБ подчеркнул, что деньги Ирана должны находиться в учреждениях, где им гарантирована безопасность, высокая доходность и полное отсутствие рисков. «Мы заберем наши деньги с любого рынка, где есть риски, и эта мера абсолютно логична и законна», - сказал Борхани.

26 июля министры иностранных дел стран ЕС должны принять решение о введении ряда новых санкций против Ирана в связи с его ядерной программой.