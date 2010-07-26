Чавес угрожает прекратить экспорт нефти США

Президент Венесуэлы Уго Чавес пригрозил прекратить экспорт нефти в США в случае если, его страна подвергнется нападению Колумбии, сообщает Reuters. Выступая перед тысячами своих сторонников, Чавес заявил, что Венесуэла "не пошлет ни капли нефти" в США в случае колумбийской "вооруженной агрессии".

Отношения между двумя латиноамериканскими соседями - Венесуэлой и Колумбией, которые всегда были непростыми, на прошлой неделе вновь обострились. В четверг Колумбия на внеочередном заседании Организации Американских государств в Вашингтоне представила доказательства присутствия колумбийских повстанческих группировок на венесуэльской территории. После этого Уго Чавес заявил о разрыве дипломатических отношений.

В воскресенье Чавес, сообщает Associated Press, объявил об отмене своего визита на Кубу в связи с напряженностью в отношениях с Колумбией.

США являются основным импортером венесуэльской нефти, напоминает РИА "Новости". Доказанные запасы нефти Венесуэлы составляют примерно 11 миллиардов тонн (7% мировых запасов). Крупнейшие месторождения страны - Маракайбо, Фалкон, Ориентал, Апуре, Пояс Ориноко.