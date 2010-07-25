"Аль-Каида" заявила о казни заложника-француза

Террористическая группировка "Аль-Каида исламского Магриба" заявила о казни заложника в Мали в ответ на предпринятую Францией и Мавританией попытку его освобождения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

В распоряжении телеканала попала аудиозапись, на которой лидер группировки говорит, что заложник - Мишель Жермано казнен в отместку за гибель шести боевиков группировки, убитых во время операции французских и мавританских спецслужб по освобождению заложника.

Французские власти пока "не могут подтвердить" факт казни, сообщает Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Совместная франко-мавританская операция началась в четверг рано утром. При помощи США военным удалось вычислить группу, которая удерживала в заложниках 78-летнего француза Мишеля Жермано. Французские военные уничтожили шестерых террористов, однако найти заложника не удалось.

Французские власти подтверждают, что речь идет о группе, которая год назад казнила британского заложника и отказывается вести диалог об освобождении французского гражданина.

Жермано, сотрудник небольшой гуманитарной организации Enmilal, был похищен в Нигере 19 апреля. 11 июля "Аль-Каида в странах исламского Магриба" заявила, что казнит его, если до 26 июля несколько активистов группировки не будут освобождены из тюрем региона.

Террористы также около восьми месяцев удерживают на севере Мали двух испанцев, похищенных в Мавритании.