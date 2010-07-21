Террористы взорвали ГЭС на Северном Кавказе

Нападение на Баксанскую ГЭС в Кабардино-Балкарии в ночь на среду совершили два человека, они убили двух охранников и подорвали два генератора, после взрывов в здании начался пожар, сообщил РИА Новости по телефону источник в правоохранительных органах региона.

"Нападавших было двое. Они заминировали все три генератора, два взорваны, третий разминируют. На станции были заминированы еще несколько объектов. Сейчас саперы обезвреживают эти устройства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после взрывов в здании ГЭС произошел пожар, на место прибыли расчеты из двух пожарных частей. "Огонь они будут тушить после того, как саперы обезвредят обнаруженные бомбы.", - сказал источник.

Между тем в республиканском МЧС заявляют, что энергоснабжение региона не нарушено.

"Нарушения в энергоснабжении населенных пунктов республики в связи с инцидентов на Баксанской ГЭС нет. Используются резервные линии энергоснабжения", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике.