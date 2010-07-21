Посол объяснил, чем Москва лучше Вены

Более важного партнера для Украины, чем Россия на сегодняшний день нет.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО, который 20 июля прибыл в Москву.

«Я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день для Украины более важного и тесного партнера, чем Российская Федерация быть не может. Да, у нас есть свои приоритеты, которые могут отличаться от видения РФ. Но я думаю, что обе наши страны прекрасно понимают, что мы обе (страны) – главные партнеры друг друга. И это очень приятно осознавать», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО, отметив, что в таких условиях послу легче работать.

Посол добавил, что его не пугает объем работы в Москве, поскольку он имеет опыт работы на многих должностях.

«Я очень рад этому назначению. В какой-то степени оно было неожиданным, в какой-то - ожидаемым. Мне было очень приятно, что новая власть в Украине доверила этот пост. Я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет в том, что это самый важный посольский пост в Украине, как и во многих других странах. Россия – есть Россия», - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о переезде из Вены, В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что Москву с Веной сравнивать сложно, а то и вообще невозможно. «Я в Москве не жил так долго как в Вене, но бывал здесь десятки раз, последний раз – в 2004 году, когда курировал украинско-российские отношения. Проблемы с тех пор остались те же – время их не вылечило», - сказал он.

«Вена, по моему личному мнению, – это больше город для пенсионеров, Москва – это «экшн», «драйв» и «движняк». Эти молодежные слова больше характеризуют Москву как город. Мне по душе вот такой город», - признался посол.