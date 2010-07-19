Российский олигарх обвинил Christie's в торговле фальшивками

Российский олигарх, аллюминиевый магнат Виктор Вексельберг подал в суд на аукционный дом Christie`s, обвинив его в торговле поддельными картинами. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, Вексельберг подал иск к Christie`s в Высокий суд Лондона, заявив что полотно Бориса Кустодиева "Одалиска", купленное им в 2005 году за 2,5 миллиона долларов, оказалось фальшивкой.

Компания Aurora Fine Arts Investment (AFAI), принадлежащая Вексельбергу, требует от аукционного дома вернуть деньги и выплатить миллиардеру компенсацию. По данным компании, картина принадлежит кисти неизвестного художника, сработавшего под Кустодиева.

AFAI утверждает, что еще в 2006 году просила Christie`s отменить сделку, но аукционный дом заявил, что должен самостоятельно провести расследование инцидента. В компании Вексельберга заявили, что отослали картину в аукционный дом в 2009 году, но никакого ответа от Christie’s до сих пор не получили.

Лента.ру