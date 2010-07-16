Британская нефтяная компания BP заявила в четверг, что утечка нефти в воды Мексиканского залива впервые приостановлена с момента апрельской аварии на платформе Deepwater Horizon, сообщает Reuters со ссылкой на старшего вице-президента компании Кента Уэллса.

Тестирование установленной во вторник новой заглушки началось в среду. Уэллс тогда заявил, что "наверх уже давно ничего не вытекает", однако "окончательный результат" будет получен тогда, когда утечка полностью прекратится. Теперь, по его словам, удалось полностью перекрыть поток нефти.

"Я очень доволен тем, что нефть уже не выливается в Мексиканский залив", - заявил Уэллс.

Новую заглушку, напоминает РИА "Новости", установили в ночь на вторник взамен предыдущей, не справлявшейся со своей задачей по удержанию нефти и снятую со скважины 10 июля.