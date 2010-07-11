Сегодня - полное солнечное затмение

Единственное в 2010 году полное солнечное затмение произойдет сегодня вечером, передает «Эхо Москвы».

Затмение пройдет через девять часовых поясов. Для наблюдений будет доступна вся полоса полного солнечного затмения длиной 11 тыс. км, а ширина тени достигнет 300 км. Однако лучше всего его будет видно на острове Пасха в Тихом океане, поэтому туда съезжаются тысячи желающих увидеть уникальное природное явление. Полное затмение будет длиться 5 минут и 20 секунд, когда Луна заслонит собой Солнце.