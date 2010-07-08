В Москве назвали нового командующего Черноморским флотом РФ

Новым командующим Черноморского флота Российской Федерации назначен вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в российском военном ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что В.КОРОЛЕВ ранее занимал должность заместителя командующего Северным флотом РФ.

По его словам, в ближайшее время новый командующий ЧФ РФ будет представлен командованию и личному составу флота.