В Москве назвали нового командующего Черноморским флотом РФ
12:07, 08 июля 2010Мир
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Информация военного ведомства
Новым командующим Черноморского флота Российской Федерации назначен вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в российском военном ведомстве.
Собеседник агентства отметил, что В.КОРОЛЕВ ранее занимал должность заместителя командующего Северным флотом РФ.
По его словам, в ближайшее время новый командующий ЧФ РФ будет представлен командованию и личному составу флота.
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