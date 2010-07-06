Самолету Качиньского диспетчер разрешил высоту 50 м. при min - 100?

Диспетчер Смоленского аэродрома разрешил пилоту самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился в авиакатастрофе 10 апреля, выйти на высоту 50 метров при минимальной для этого аэропорта высоте для принятия решений о посадке 100 метров.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил в эфире TVN 24 бортовой механик польского самолета Як-40, который прибыл в Смоленск перед катастрофой президентского лайнера, Ремигиуш МУСЬ.

Р.МУСЬ, который был в составе экипажа, привезшего в Смоленск польских журналистов, сказал, что он находился в кабине пилотов и слышал разговоры диспетчера с пилотами президентского ТУ-154.

По его словам, аналогичное разрешение выйти на 50 метров получил и экипаж Як-40, которому удалось посадить машину, и российский Ил-76, который после двух неудачных попыток посадки улетел на запасной аэродром.

“Я слышал, как он (диспетчер) говорил, что ниже всего могут выйти на 50 метров и быть готовы к отлету, если не увидят взлетно-посадочной полосы. Не на 100”, - сказал он.

Он уточнил, что слышал лишь одну команду диспетчера, которой разрешалось выйти на 50 метров, а не две, одна из которых разрешала выйти на высоту не ниже 100 метров, о чем записано в переданной россиянами полякам стенограмме разговоров.

Р.МУСЬ также добавил, что документация аэропорта, которую имел в своем распоряжении экипаж, свидетельствовала, что минимальная высота, на которую можно выходить в случае плохих погодных условий, составляет 100 метров.

Как сообщал УНИАН, польские власти в июне обнародовали стенограмму разговоров диспетчера аэродрома с самолетом, где находился Л.Качиньский, которую получили от россиян в печатном виде.

Согласно стенограмме, диспетчер приказал пилоту на высоте 100 метров быть готовым отказаться от посадки, если последний не будет видеть взлетно-посадочной полосы.

В то же время команда диспетчера о необходимости поднять самолет прозвучала, когда машина находилась на высоте 40-50 метров.

Справка УНИАН. Контролируемая российскими властями Межгосударственная авиационная комиссия в предыдущем рапорте о причинах авиакатастрофы самолета Л.Качиньского, обнародованном в мае в Москве, прямо не указала причин катастрофы, но опосредствовано назвала виновными пилотов, которые пытались посадить машину, несмотря на сложные погодные условия.

Ряд экспертов в Польше считает, что главной причиной катастрофы могла стать ошибка диспетчера, который сообщил неправильные данные экипажу, из-за чего самолет приблизился к земле почти за километр до взлетно-посадочной полосы, а не в ее начале, как должно было бы быть.