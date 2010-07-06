С начала 2010 года в мире погибли 59 журналистов, говорится в докладе Press Emblem Campaign (PEC), размещенном на официальном сайте этой организации.

Самой опасной страной для журналистов оказалась Мексика, там за полгода погибли девять представителей СМИ.

В Гондурасе погибли восемь журналистов, в Пакистане – шесть, в Нигерии и на Филиппинах - четыре.

По данным PEC, также три журналиста были убиты в России и три в Колумбии. В Ираке, Непале Таиланде и Венесуэле были убиты по два журналиста.

Всего убийства были совершены в 25 странах. Лидируют по показателям страны Латинской Америки, в целом там совершено 25 убийств журналистов за погода, отмечает Газета.ру.