Американцы все чаще посещают храмы, синагоги, мечети

Американцы в 2010 году чаще, чем в прошлом, посещают храмы, синагоги, мечети и другие культовые сооружения и участвуют в богослужениях, сообщает РИА "Новости" cо ссылкой на результаты последнего репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного службой Гэллапа.

Согласно приведенным данным, более 43% американцев еженедельно участвуют в богослужениях. В 2009 году эта цифра была менее 43%, а в 2008 году - около 42%, утверждают эксперты службы Гэллапа.

Американское правительство не ведет официальной статистики по религиозной принадлежности населения. По данным социологов, около 50% населения страны считают себя протестантами, около 24% - католиками, 12% не принадлежат к какой-либо религии, а 4% называют себя атеистами. Мормоны и иудеи составляют по 2% населения, буддисты - 0,7%, мусульмане - 0,6%.