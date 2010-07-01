Грищенко получил приглашение в Венгрию

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО получил приглашение посетить Венгрию в сентябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Венгрии в Украине Андраш БАРШОНЬ сообщил на пресс-конференции.

«Мы уже пригласили господина ГРИЩЕНКО в Будапешт. Наверно, в начале сентября он сможет приехать к нам», - сказал посол.

Дипломат отметил, что для Венгрии Украина является очень важным партнером. «У нас нет практически никаких двусторонних вопросов, которые создавали бы напряжение в отношениях двух стран», - добавил А.БАРШОНЬ.