Грищенко получил приглашение в Венгрию
01:48, 01 июля 2010Мир
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"Наверно, в сентябре сможет приехать"
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО получил приглашение посетить Венгрию в сентябре этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Венгрии в Украине Андраш БАРШОНЬ сообщил на пресс-конференции.
«Мы уже пригласили господина ГРИЩЕНКО в Будапешт. Наверно, в начале сентября он сможет приехать к нам», - сказал посол.
Дипломат отметил, что для Венгрии Украина является очень важным партнером. «У нас нет практически никаких двусторонних вопросов, которые создавали бы напряжение в отношениях двух стран», - добавил А.БАРШОНЬ.
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