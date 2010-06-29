Нетрезвые россияне вынудили посадить в Исландии самолет Москва-Гавана

Нетрезвые россияне вынудили посадить в Исландии самолет, следовавший по маршруту Москва-Гавана.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте связей с общественностью и государственными органами компании «Аэрофлот».

«26 июня во время выполнения рейса SU-333 Москва-Гавана командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту «Кефлавик» (Исландия) по причине неадекватного поведения двух пассажиров экономического класса - граждан Российской Федерации. Пассажиры находились в нетрезвом состоянии, курили, ругались, угрожали членам экипажа и не реагировали на замечания», - говорится в сообщении.

По прибытии в аэропорт «Кефлавик» командир воздушного судна вызвал на борт полицию. В соответствии с международными правилами по мерам воздействия на недисциплинированных пассажиров полицейские задержали хулиганов и доставили их в полицейский участок. Данные пассажиры были внесены в список «беспокойных пассажиров» компании «Аэрофлот – Российские авиалинии» и им отказано в обратном перелете.

В сообщении подчеркивается, что в случаях злостного хулиганства отдельных пассажиров и отсутствии реакции на замечания бортпроводников командир корабля вправе принять решение о вынужденной промежуточной посадке самолета и передаче нарушителя порядка местным властям.

Ущерба самолету нанесено не было, безопасность пассажиров была обеспечена. Вылет самолета из аэропорта Кефлавик в Гавану состоялся через полтора часа после совершения вынужденной посадки.