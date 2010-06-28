В Чехии - новый премьер-министр

Президент Чехии Вацлав КЛАУС назначил новым премьер-министром республики лидера правоцентристской Гражданской демократической партии Петра НЕЧАСА.

Ожидается, что в Чехии будет создано коалиционное правительство с участием трех правоцентристских партий, которые по итогам прошедших месяц назад всеобщих выборов получили существенное большинство в парламенте, передает Радио «Свобода».

Главными задачами нового кабинета будут экономические и социальные реформы - с целью сокращения бюджетного дефицита - и борьба с коррупцией.