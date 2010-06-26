Лукашенко рассказал, где взял деньги для расчета с Газпромом

Деньги для расчета с российским ОАО "Газпром" за конфликтный газ одолжил Белоруссии Азербайджан. Об этом сообщил Александр Лукашенко телеканалу "Евроньюс" в интервью, которое демонстрировало белорусское телевидение.

"Я обратился к Ильхаму Алиеву, и он мне в течение суток, даже меньше суток, одолжил 200 миллионов долларов, из которых 187 миллионов мы заплатили "Газпрому", - сказал Лукашенко.