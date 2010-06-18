В Польше в полночь начнется «день тишины»

В Польше сегодня последний день, когда кандидаты в Президенты имеют право проводить агитацию, в полночь в стране начнется „день тишины”, который проводится всегда накануне выборов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным последних социологических опросов, поляки вряд ли изберут нового главу государства в первом туре 20 июня.

Только в соответствии данными опроса, проведенного по заказу Gazeta Wyborcza, на выборах может победить фаворит президентской кампании - лидер партии «Гражданская платформа» (PO) Бронислав КОМОРОВСКИЙ, однако издание сомневается, что за него могут проголосовать более 50% избирателей.

По результатам опроса, проведенного по заказу газеты Rczeczpospolita, кандидат правящей с конца 2007 года PO в первом туре набирает 42% голосов.

Лидер самой популярной оппозиционной партии „Право и справедливость” (PIS), брат-близнец трагически погибшего в авиакатастрофе в апреле главы Польского государства Леха Качинского Ярослав КАЧИНСКИЙ набирает 31-33% голосов.

Rczeczpospolita отмечает, что с начала кампании Я.КАЧИНСКИЙ сократил отставание от Б.КОМОРОВСКОГО с 20% до 11%.

Тройку лидеров избирательной кампании замыкает кандидат от другой оппозиционной партии, представленной в Сейме „Союз левых демократов” (SLD) Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ, за которого готовы проголосовать, согласно данным опросов, 9-12% избирателей.

Я.КАЧИНСКИЙ и Б.КОМОРОВСКИЙ планируют завершить избирательную кампанию в „Труймясте” (Гданьск, Сопот, Гдыня), где был основан легендарный независимый профсоюз „Солидарность”, деятельность которой способствовала свержению коммунистического режима в Польше в конце 1980-х годов.

В первой половине дня Я.КАЧИНСКИЙ также планирует посетить место захоронения брата и его жены в краковском королевском замке Вавель.

Справка УНИАН. Всего во внеочередных выборах Президента Польши примут участие 10 кандидатов.

Выборы проводятся из-за трагической гибели главы Польского государства Л.Качинского, погибшего 10 апреля в авиакатастрофе возле Смоленска.

Второй тур должен состояться 4 июля.

Очередные президентские выборы в Польше должны были состояться осенью этого года.