В России запретили арест бизнесменов за экономические преступления

Пленум Верховного суда РФ 10 июня разъяснил 108-ю статью Уголовно-процессуального кодекса России, запретив брать под стражу лиц, совершивших экономические преступления в ходе предпринимательской деятельности. Об этом пишет "Коммерсант". Раньше суды, как правило, отказывали в ходатайствах о замене ареста на иную меру пресечения.

В апреле 2010 года в первую часть 108-й статьи УПК по инициативе Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА были внесены существенные изменения, которые ограничили применение ареста к предпринимателям. Новые положения запретили брать под стражу обвиняемых по статьям 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и 174 (легализация преступных доходов) Уголовного кодекса.

Как заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, с момента принятия данных поправок прошло только два месяца, так что опыт их применения невелик. В суды последовало 37 ходатайств об аресте граждан по вышеуказанным статьям. Из них 16 было удовлетворено, а 21 - отклонено. Из 44 ходатайств следствия о продлении ареста удовлетворено было 29.

В.ЛЕБЕДЕВ добавил, что в неисполнении поправок к 108-й статье виновато, прежде всего, само следствие. По его словам, в 80 процентов случаев при обращении в суд с ходатайствами об аресте обвиняемых в мошенничестве, следователи "забывали" указать, что преступления относятся к сфере предпринимательства. Зачастую судьи обращали внимание следствия на то, что статья действует с апреля в новой редакции.

Интересно, что на экс-владельца "ЮКОСа" Михаила ХОДОРКОВСКОГО, отбывающего срок именно по статьям 160 и 174, новые правила тоже распространяются, отмечает Лента.ру. 14 мая с. г. Хамовнический суд продлил сроки содержания под стражей М.ХОДОРКОВСКОМУ и Платону ЛЕБЕДЕВУ. Впоследствии Мосгорсуд оставил решение Хамовнического суда в силе, сославшись на то, что инкриминирумые им преступления "не относятся к сфере предпринимательской деятельности в том смысле, который законодатель предусмотрел в 108-й статье УПК".

В.ЛЕБЕДЕВ уклонился от прямого ответа на вопрос о М.ХОДОРКОВСКОМ. Однако он заметил, что при применении закона следует "руководствоваться правовым смыслом, а не революционной ненавистью неимущего к богатому".