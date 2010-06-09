Варшава снова под угрозой затопления

В Польше за последние дни обильные дожди вновь вызвали наводнение.

"Вал Завадовский на Висле начал протекать на участке в один километр", - сообщил журналистам представитель пожарной стражи Варшавы Артур Лауды.

"Вал протекает между улицами Коженна и Спиральна. Земляной вал срочно укрепляют мешками с песком, чтобы не допустить его прорыва мощным потоком воды. В работах участвуют спасатели, военные и заключенные. Пока нет решения об эвакуации населения", - передает его слова корреспондент РИА Новости.

Уровень воды в Висле резко повышается. На 23.00 по местному времени этот показатель составил 7,46 метра, что на 0,96 метра превышает так называемый "уровень тревоги" в 6,5 метра.

По последним данным Института метеорологии и водного хозяйства, в течение нескольких часов в Варшаву придет "кульминационная волна", тогда уровень воды в Висле повысится до 7,7 метрa.

В опасную зону прибыла мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальтц.

Кроме того, из-за угрозы затопления в полночь был полностью закрыт для движения транспорта Медзешиньский Вал - одна из главных транспортных артерий столицы Польши.